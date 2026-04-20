الكويت تشيد بكفاءة ويقظة أجهزة الإمارات الأمنية بعد إعلانها تفكيك تنظيم إرهابي

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إشادة البلاد بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات في تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره، الذين تورطوا في أنشطة تهدف إلى المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار، بما في ذلك التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية والتواصل مع جهات خارجية، في انتهاكٍ جسيم لسيادة الدولة وأمنها.

وقالت في بيان: «تجدد الوزارة رفض دولة الكويت التام لكافة أشكال الإرهاب والتطرف، وإدانتها لكل من يقف وراءه أو يدعمه».

وأكدت التضامن الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها وصون سيادتها.

وفي وقت سابق، أعلن جهاز أمن الدولة الإماراتي، الاثنين، تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره - لتورطهم في نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار من خلال التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية ممنهجة على أراضي الدولة، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأضافت الوكالة أن التحقيات مع أعضاء التنظيم كشفت ارتباطه بـ"ولاية الفقيه" في إيران، وأشارت إلى أن التحقيقات أظهرت أيضا تبني أعضاء التنظيم أيديولوجيات وأفكارا إرهابية متطرفة تهدد الأمن الداخلي، حيث قاموا بتنفيذ عمليات استقطاب وتجنيد عبر لقاءات سرية، وفق مخطط منسق مع جهات خارجية بهدف الوصول إلى مواقع حساسة.

وأوضحت أنه ووفقا لعمليات الرصد والتحقيقات اللاحقة، فقد قام أعضاء التنظيم بعقد اجتماعات سرية داخل الدولة وخارجها مع عناصر إرهابية وتنظيمات مشبوهة، بهدف نقل أفكار مضللة إلى الشباب الإماراتي وتجنيدهم لصالح ولاءات خارجية للتحريض على سياسة الدولة الخارجية والإجراءات الداخلية، ومحاولة إظهار الدولة بمظهر سلبي، علاوة على القيام بجمع أموال بطريقة غير رسمية ونقلها إلى جهات خارجية مشبوهة.