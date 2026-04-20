جيش الاحتلال: قتلنا مسلحين انتهكوا اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان

قال جيش الاحتلال، إنه قتل مسلحين زعم أنهم انتهكوا اتفاق وقف إطلاق النار واقتربوا من قواته بطريقة شكلت تهديدًا مباشرًا في جنوب لبنان.

وأضاف في بيان: «تواصل الفرقتان 98 و36 عملياتهما جنوب خط الدفاع الأمامي لمنع أي تهديد مباشر للبلدات الشمالية».

وتابع أن في حادثتين منفصلتين، رصدت قوات لواء المظليين اليوم الاثنين، مسلحين في منطقة بنت جبيل ادعى أنهم انتهكوا اتفاقي وقف إطلاق النار، وتحركوا داخل منطقة خط الدفاع الأمامي، واقتربوا من القوات.

ولفت إلى أنه بعد وقت قصير من الرصد، وفي عملية إغلاق سريعة للدائرة، شنّ سلاح الجو، بتوجيه من القوات في المنطقة، هجومًا وقتل المسلحين.

واستكمل: «في حادثة أخرى، رصدت قوات لواء جولاني مسلحين في منطقة الليطاني انتهكوا اتفاقت وقف إطلاق النار، وتحركوا داخل منطقة خط الدفاع الأمامي، واقتربوا من القوات بطريقة شكلت تهديدًا مباشرًا.. وبعد وقت قصير من تحديد هويتهم، شنّ سلاح الجو، بتوجيه من القوات البرية، هجوماً عليهم وقضى عليهم».

ولفت جيش الاحتلال إلى أنه سيواصل عملياته بغرض ما سماه تطهير المنطقة الخاضعة لسيطرته وإزالة أي تهديد لإسرائيل.



