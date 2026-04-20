رئيس الوزراء الأردني: مؤتمر الاستثمار مع أوروبا فرصة مهمة لتوسيع الشراكة الاقتصادية

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان، أن مؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي، الذي سيعقد في الأردن خلال الربع الأخير من العام الحالي، يشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار حسان، خلال استقباله الرئيس الفنلندي الدكتور ألكسندر ستوب، إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتوسيع آفاق التعاون بينهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتعليم والتكنولوجيا.

وأوضح رئيس الوزراء حرص الأردن تطوير علاقاته مع فنلندا ثنائيا وفي إطار الاتحاد الأوروبي.

بدوره، أعرب الرئيس الفنلندي عن تقديره لدور الأردن في المنطقة، بقيادة الملك عبدالله الثاني، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الأردن لديه مجالات كبيرة للتعاون تتطلع فنلندا لتطويرها واستثمارها.

وتناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.