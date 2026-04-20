الداخلية الباكستانية تعلن استكمال الاستعدادات الأمنية لجولة المفاوضات الثانية

أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية استكمال الاستعدادات الأمنية لجولة المفاوضات الثانية في إسلام آباد، مؤكدة اتخاذ ترتيبات أمنية محكمة لحماية الوفود الأجنبية.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم الاثنين، جاء ذلك خلال استقبال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، للسفير الإيراني لدى إسلام آباد الدكتور رضا أميري مقدم.

وأوضح البيان أن الجانبين ناقشا ترتيبات جولة المفاوضات الثانية في إسلام آباد، فيما أشاد السفير الإيراني بالدور الإيجابي والبناء الذي تضطلع به باكستان في خفض التوتر.

وشدد وزير الداخلية الباكستاني على ضرورة التوصل إلى حل مستدام عبر القنوات الدبلوماسية والتفاوضية لخفض التوتر.

وأعرب عن تقديره للعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، مشيرًا إلى أهمية حل النزاع الإيراني الأمريكي عبر الحوار.

وذكر الوزير الباكستاني، أن الحل الدائم للنزاع هو «الضمانة الوحيدة» للاستقرار والسلام في المنطقة.

وأغلقت شرطة إسلام آباد عدداً من الطرق السريعة المؤدية إلى العاصمة الباكستانية، أمام وسائل النقل العام، وذلك ضمن إجراءات أمنية قبيل المحادثات المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي يكتنفها الغموض، وسط مواصلة طهران إصرارها على أنها لا تملك خططاً لأي مفاوضات حالياً.

وشملت الإغلاقات الطرق القادمة من لاهور وبيشاور وفيصل آباد، فيما لا تزال هذه الطرق مفتوحة أمام المسافرين بسياراتهم الخاصة، بحسب ما نقلت صحيفة DAWN الباكستانية، عن متحدث باسم إدارة مدينة لاهور.

وقال المتحدث في تصريح للصحيفة إن طريق لاهور–إسلام آباد السريع (M2) تم إغلاقه أمام وسائل النقل العام فقط ليوم واحد، تنفيذاً لتعليمات السلطات الفيدرالية، بهدف ضمان ترتيبات أمنية محكمة في إسلام آباد.