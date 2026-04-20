تحويلات مرورية لرفع كفاءة وإصلاح الباكيات المتضررة من كوبرى 6 أكتوبر

تجري الإدارة العامة لمرور القاهرة تحويلات مرورية، مع تعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لاستكمال أعمال رفع الكفاءة وإصلاح الباكيات المتضررة بكوبري 6 أكتوبر أعلى ميدان رمسيس.

ويستلزم ذلك غلق منزل كوبري باغوص في اتجاه كوبري مهمشة (منطقة المفارق أعلى كوبري باغوص)، مع توجيه حركة المركبات لاستكمال السير في اتجاه كوبري 6 أكتوبر.

ويبدأ تنفيذ الأعمال اعتبارا من الساعة 12:30 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحا، اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 20/4/2026، ولمدة 10 أيام.

ومن جهتها، تنسق الإدارة العامة لمرور القاهرة مع الشركات المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، بما يضمن أمن وسلامة المواطنين.