اليابان تصدر تنبيها للمناطق الساحلية الشمالية بارتفاع طفيف في خطر وقوع زلزال هائل

أصدرت اليابان، اليوم الاثنين، تنبيها للمناطق الساحلية الشمالية بارتفاع خطر احتمال وقوع زلزال هائل ناجم عن زلزال قوي وقع في وقت سابق اليوم.

وقال مكتب مجلس الوزراء ووكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن هناك احتمالا بنسبة 1% لوقوع زلزال هائل على الساحل الشمالي لليابان خلال الأسبوع المقبل تقريبا، في أعقاب الزلزال القوي الذي وقع في وقت سابق اليوم الاثنين قرب أخدود تشيشيما.

وأكد المسئولون، أن هذا التنبيه لا يُعد توقعا بوقوع زلزال، لكنهم حثوا السكان على رفع مستوى جاهزيتهم، مثل تجهيز مواد غذائية للطوارئ، وحقائب طوارئ، تحسبا لأي احتمال، مع مواصلة حياتهم اليومية.