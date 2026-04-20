تقرير سوداني: مسلحون يطلقون النار على عربات تجارية في دارفور

كشف تقرير سوداني، اليوم الاثنين، عن إصابة عنصرين من قوات الدعم السريع بجروح خطيرة إثر إطلاق مسلحين النار على شاحنات تجارية قادمة من معبر الرقيبات الحدودي مع جنوب السودان في طريقها إلى دارفور.

ويعد معبر الرقيبات الحدودي شريانًا حيويًا لولايات دارفور، إذ يرفدها بالمواد الغذائية المختلفة، فضلًا عن كونه ممرًا إنسانيًا آمنًا لعمليات لجوء آلاف السودانيين إلى دولة جنوب السودان.

ونقل موقع "دارفور 24" الإخباري، اليوم، عن شهود عيان قولهم إن الحادث وقع في منطقة "توتلوتو" بمحلية بحر العرب في ولاية شرق دارفور، إذ اعترض المسلحون، المتنقلون على متن سيارة قتالية، عربات تجارية محملة بالبضائع قادمة من جنوب السودان في طريقها إلى مدينة الضعين.

وذكر الشهود، أن أهالي المنطقة هرعوا إلى موقع الحادث فور سماعهم أصوات إطلاق النار؛ مما اضطر المسلحين إلى الفرار بعد أن استولوا على أسلحة الحراسات العسكرية، تاركين البضائع في مكانها.

ويشهد طريق معبر الرقيبات الحدودي حوادث نهب متكررة ذهب ضحيتها عدد من التجار، كان آخرهم تجار الوقود والمواد الغذائية، مما بات يشكل تهديدا مباشرا لهذا المعبر الحيوي الذي يغذي إقليم دارفور بالمواد الغذائية، لا سيما منذ اندلاع الحرب الدائرة في السودان.