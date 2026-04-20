لبنان يدين محاولات زعزعة الاستقرار في سوريا

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الاثنين، المحاولات الهادفة إلى زعزعة الاستقرار في سوريا.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إنها "تُعرب عن إدانتها للمحاولات الهادفة إلى زعزعة الاستقرار والإضرار بالانتظام العام في الجمهوريّة العربيّة السوريّة، والتي كشفتْ عنها وزارة الداخليّة السوريّة أمس الأحد".

وأكدت "تضامنها مع الجمهوريّة العربيّة السوريّة"، مشدّدة على "رفضها المطلق لضلوع أيّ من اللبنانيّين في الإساءة لأمن سوريا وسلامة أراضيها".

وكانت وزارة الداخلية السورية، قالت أمس، إنها أحبطت "خلية إرهابية" مرتبطة بحزب الله اللبناني.