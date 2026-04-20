ملك الأردن يؤكد أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستدامة التهدئة في المنطقة

أكد العاهل الأردني الملك عبدﷲ الثاني، خلال اتصال تلقاه من رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، اليوم الاثنين، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستدامة التهدئة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الهاشمي، شدد الملك خلال الاتصال، على أهمية أن يقود وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران إلى إنهاء الحرب، وأن يفضي وقف إطلاق النار في لبنان لإنهاء العدوان الإسرائيلي، وتمكين لبنان من الحفاظ على أمنه وسيادته.

وتناول الاتصال أهمية الدعم الإغاثي الذي يقدمه الأردن إلى لبنان، ودوره في التنسيق مع الدول الأوروبية لتسهيل دخول مساعداتها إلى لبنان.

وأشار الملك إلى «أهمية منع أية محاولات إسرائيلية لاستغلال أوضاع المنطقة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة».

وبحث الاتصال سبل البناء على الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي في عدة مجالات.

وتزايدت المخاوف اليوم الاثنين، من احتمال انهيار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها احتجزت سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق الحصار المفروض على موانئ الجمهورية الإسلامية التي توعدت بالرد ‌على ذلك.

وبدا أن الجهود الرامية إلى التوصل لسلام أكثر صمودا في المنطقة تقف على أرضية هشة، إذ أعلنت إيران أنها لن تشارك في جولة ثانية من المفاوضات كانت الولايات المتحدة تأمل في أن تبدأ قبل انتهاء وقف إطلاق النار قريبا.

وواصلت الولايات المتحدة حصار الموانئ الإيرانية، في حين رفعت إيران الحصار الذي فرضته على حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره عادة ما يقرب من خُمس إمدادات النفط العالمية، ثم أعادت غلقه مرة أخرى.

وقال الجيش الأمريكي أمس الأحد، إنه أطلق النار على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني خلال إبحارها نحو ميناء بندر عباس الإيراني بعد توتر استمر لست ساعات وتعطل محركاتها.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن أفرادا من مشاة البحرية اعتلوا بعد ذلك سطح السفينة من طائرات هليكوبتر.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: «لدينا الآن سيطرة كاملة على سفينتهم، ونتحقق مما هو موجود على متنها!».

وذكر الجيش الإيراني أن السفينة قادمة من الصين. ونقلت وسائل إعلام حكومية عن متحدث عسكري القول: «نحذر من أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد قريبا وتنتقم من هذه القرصنة المسلحة التي ارتكبها الجيش الأمريكي».