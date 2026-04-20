الكويت تعلن حالة القوة القاهرة على شحنات النفط بسبب توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز

أعلنت الكويت حالة «القوة القاهرة» على شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة، بسبب توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وبحسب ما نشرته وكالة «بلومبرج»، اليوم الاثنين، يجعل حصار مضيق هرمز الوفاء بالالتزامات تجاه العملاء الذين لا يستطيعون إدخال السفن إلى الخليج العربي «مستحيلًا».

ووفقًا لوثيقة اطلعت عليها الوكالة، أبلغت شركة البترول الكويتية الحكومية عملاءها يوم الجمعة، أنها ستفعّل بند «القوة القاهرة» التعاقدي الذي يسمح بالتخلف عن التسليم.

وأكد مصدر مطلع أن هذه الخطوة لا تعني توقف الإمدادات بشكل كامل. فيما لم ترد شركة البترول الكويتية (KPC) على الفور على طلب التعليق.

وهبط إنتاج دولة الكويت من النفط الخام خلال شهر مارس 2026 بنحو 1.37 مليون برميل يوميًا، وذلك على وقع إعلان الدولة الخليجية تخفيض الإنتاج وحالة القوة القاهرة جراء استهداف القوات الإيرانية لمنشآت نفطية وموانئ، فضلًا عن إغلاق مضيف هرمز.

وبلغ إنتاج دولة الكويت النفطي خلال الشهر الماضي 1.21 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ2.58 مليون برميل خلال شهر فبراير 2026، وذلك بحسب التقرير الشهري الصادر عن منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك»، الاثنين الماضي.