خفر السواحل الأمريكي: 6 من أفراد طاقم سفينة الشحن ماريانا في عداد المفقودين

أعلن خفر السواحل الأمريكي، اليوم الاثنين، أن السفينة التي انقلبت وتم العثور عليها بعدما ضربها إعصار قرب جزيرة سايبان التابعة للولايات المتحدة، هي نفسها السفينة التي كانت مفقودة وعلى متنها ستة أشخاص.

وذكر خفر السواحل، أنه لا يزال يواصل عمليات البحث عن الستة أشخاص، مشيرا إلى رصد السفينة المنقلبة لأول مرة أمس الأول السبت.

وأفاد خفر السواحل، في بيان صحفي، بأن طاقم طائرة من طراز "إتش سي - 130 هيركوليز" تابعة لسرب الإنقاذ 31 التابع لسلاح الجو الأمريكي، أكد هوية السفينة على أنها سفينة الشحن "ماريانا" مساء أمس الأحد.