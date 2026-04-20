أبرزهم كريم عبد العزيز ولبلبة.. حضور فني في جنازة والد منة شلبي

مصطفى الجداوي
نشر في: الإثنين 20 أبريل 2026 - 12:39 م | آخر تحديث: الإثنين 20 أبريل 2026 - 12:39 م

حرص عدد من نجوم الفن على حضور جنازة والد الفنانة منة شلبي، بمسجد الفاروق فى المعادى، بعد أن رحل عن عالمنا مساء أمس، وفي مقدمتهم الفنانة لبلبة، وبسمة، والإعلامية هالة سرحان، والإعلامي محمود سعد، والمخرج يسري نصرالله، والفنان كريم عبدالعزيز، والفنان سيد رجب، والفنان إياد نصار، والفنان أحمد خالد صالح وزوجته الفنانة هنادي مهنى.

وكان المخرج كريم الشناوي، قد أعلن عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، عن نبأ الوفاة.

وكتب الشناوي، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله الأستاذ محمد هشام الدين شلبي، والد الصديقة العزيزة منه شلبي".

