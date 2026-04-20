فون دير لاين تهنئ راديف بفوزه في الانتخابات البرلمانية البلعارية

هنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، رئيس بلغاريا السابق رومين راديف على فوزه في الانتخابات البرلمانية.

وكتبت عبر منصة "إكس"، اليوم الاثنين: "بلغاريا عضو موقر بالأسرة الأوروبية وتقوم بدور مهم في دعم تحدياتنا المشتركة".

وأضافت: "أتطلع للعمل سويا من أجل رخاء وأمن بلغاريا وأوروبا".

وجاء منشور فون دير لاين، بعد فترة قصيرة من تأكيد لجنة الانتخابات المركزية البلغارية في صوفيا فوز الائتلاف الذي يقوده راديف بأغلبية كاسحة بعد فرز جميع الأصوات تقريبا.

وحصل الجنرال السابق، الذي يعد مواليا لروسيا، على نحو 45% من الأصوات مع ائتلاف بلغاريا التقدمي.