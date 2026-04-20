الكرملين يرحب بفوز راديف بالانتخابات البرلمانية في بلغاريا

رحبت روسيا، بفوز الرئيس السابق رومين راديف بالانتخابات البرلمانية في بلغاريا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين: "بالطبع نحن منبهرون بالتصريحات التي أدلى بها السيد راديف، الذي فاز بالانتخابات، وكذلك بتصريحات بعض القادة الأوروبيين الآخرين بشأن استعدادهم لحل المشاكل من خلال حوار براجماتي".

وينظر إلى راديف على أنه يحتفظ بعلاقات ودية نسبيا مع موسكو.

وكان التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرج في عام 2019، خلال فترة رئاسته.

وقال بيسكوف، إنه من المبكر جدا استخلاص استنتاجات حول "ما إذا كان المناخ الأوروبي العام يشهد تغيرا".

وتتهم روسيا، الاتحاد الأوروبي باتباع سياسة معادية لها.

وأكد بيسكوف، ضرورة حل المشاكل من خلال المفاوضات.

وقال بيسكوف، إن "روسيا لم تغلق باب الحوار قط، بل على العكس، نسعى إلى الحوار، ولكن هذا لا يقابل في معظم الأحيان بالمثل في أوروبا حتى الآن".

وأظهرت النتائج شبه النهائية للانتخابات البرلمانية المبكرة في بلغاريا، أن ائتلافا سياسيا يقوده الرئيس السابق المقرب من الكرملين رومين راديف قد برز كفائز واضح في الانتخابات.

ومع فرز 97.5% من الأصوات، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في صوفيا، اليوم الاثنين، أن الائتلاف اليساري الذي يقوده راديف، "بلغاريا التقدمية"، قد حصل على 44.7% من الأصوات في الانتخابات التي جرت أمس الأحد – وهي نسبة قد تكون كافية لتأمين أغلبية برلمانية.

وجاء خلف الائتلاف اليساري بفارق كبير حزبان مواليان للغرب كانا قد توليا الحكم سابقا.

فقد حصل تحالف "جي إي أر بي – إس دي إس" المحافظ المهيمن منذ فترة طويلة، الذي قاد حكومة ائتلافية استقالت في ديسمبر 2025، على نحو 13.4% من الأصوات، وهي أسوأ نتيجة يحققها حتى الآن.

وحل تحالف "نحن نواصل التغيير - بلغاريا الديمقراطية" الليبرالي في المركز الثالث بنسبة 12.8%.

وكان تحالف "نحن نواصل التغيير - بلغاريا الديمقراطية" قد دعا إلى تظاهرات حاشدة في ديسمبر الماضي أدت في النهاية إلى انهيار الحكومة التي كان يقودها تحالف "جي إي أر بي – إس دي إس.