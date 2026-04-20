قُتل رجلان ينتميان لجماعة "مورو"، وأصيب ثالث بجروح بالغة، في كمين نصب بمنطقة بارانجاي سامبولاوان في بلدة كادايانجان بمقاطعة كوتاباتو، بعد ظهر أمس الأحد، بحسب ما أوردته صحيفة "ستار" الفلبينية، اليوم الاثنين.

ويشار إلى أن كادايانجان هي واحدة من ثماني بلدات اُنشئت حديثا في منطقة بانجسامورو الجغرافية الخاصة التابعة لمنطقة بانجسامورو ذاتية الحكم في إقليم مينداناو المسلم، رغم أنها تقع في مقاطعة كوتاباتو، التابعة للمنطقة الإدارية الثانية عشرة.

وقال ستيفي سالانجويت، المتحدث باسم مكتب الشرطة الإقليمية في منطقة بانجسامورو ذاتية الحكم، للصحفيين، اليوم الاثنين، إن ضحيتي الكمين لقيا حتفهما متأثرين بجروحهما الناتجة عن طلقات نارية أصيبا بها في الهجوم.