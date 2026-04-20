دليل شراء النباتات: خطوات بسيطة لتجنب الأخطاء الشائعة

تزامنا مع فعاليات معرض زهور الربيع، يتزايد الإقبال على اقتناء النباتات المنزلية ونباتات الزينة، ويتساءل البعض عن كيفية اختيار النبات المناسب، ومعرفة الفروق بين النبات الصحي والمريض.

وفي هذا السياق، أكد المهندس الزراعي وليد حسن استشاري تنسيق وتصميم الحدائق "اللاندسكيب"، من خلال حديثه لـ"الشروق"، أن اختيار النبات المناسب لا يعتمد فقط على الشكل الجذاب، بل يتطلب الانتباه لعدة عوامل أساسية تضمن نجاح التجربة واستمرار النبات بصحة جيدة داخل المنزل.

- التوقيت المناسب للشراء

أوضح المهندس وليد حسن، أن توقيت شراء النباتات يلعب دورا مهما في نجاحها، إذ يفضل الشراء خلال بداية موسم النمو، خاصة في فصلي الربيع والخريف، إذ تكون النباتات في أفضل حالاتها للنمو والتأقلم.

وتابع: "أما النباتات المزهرة فمن الأفضل اقتناؤها قبل أو في أثناء موسم الإزهار للاستمتاع بها أطول فترة ممكنة".

وأضاف: "وبالنسبة للأشجار والشجيرات، فيفضل شراؤها خلال فترات السكون النسبي لتقليل إجهاد النقل، كما يحذر من الشراء خلال فترات الحرارة الشديدة أو الصقيع لما له من تأثير سلبي على النبات".

- مواصفات الأصيص الجيد

وأكد حسن، أهمية اختيار أصيص مناسب، فوجود فتحات صرف كافية أمر أساسي لمنع تجمع المياه وتعفن الجذور، كما يجب أن يكون حجم الأصيص مناسبًا لنمو الجذور دون تزاحم.

وأوضح أن تكون خامته متينة سواء من الفخار أو البلاستيك عالي الجودة، مع القدرة على الحفاظ على درجة حرارة متوازنة، ويفضل استخدام طبق سفلي مع ضرورة عدم ترك المياه راكدة فيه لفترات طويلة.

- كيف تميز النبات الصحي؟

وأشار إلى أن النبات الصحي يمكن التعرف عليه بسهولة لتجنب الوقوع في فخ شراء نبات مريض، وذلك من خلال أوراقه الخضراء المتجانسة الخالية من الاصفرار أو البقع، إلى جانب نموه المتوازن وشكله القائم، كما يجب التأكد من خلوه من الحشرات أو أي إفرازات غير طبيعية.

وأضاف أن علامات الإصابة تشمل البقع البنية أو السوداء أو وجود اصفرار أو ذبول أو ثقوب في الأوراق، بالإضافة إلى الإفرازات اللزجة التي تدل على وجود حشرات، وينصح دائمًا بفحص أسفل الأوراق والتربة بدقة قبل الشراء.

وأكد أن تقييم النبات لا يجب أن يقتصر على المظهر الخارجي فقط، بل يجب فحص الجذور للتأكد من أنها غير متعفنة ولونها فاتح، بالإضافة إلى سلامة الساق وخلوها من التشققات أو التعفن. كما يجب الانتباه إلى جودة التربة بحيث تكون جيدة التهوية.

- هل نترك النبات في نفس الأصيص بعد الشراء؟

ونصح بالتأكيد على أنه يُفضل ترك النبات في الأصيص الموجود به إذا كان بحالة جيدة، على أن يتم نقله إلى أصيص جديد بعد فترة أقلمة تتراوح بين 7 إلى 14 يومًا.

وفي ختام الحديث، أكد أنه يستثنى من ذلك الحالات التي تستدعي النقل الفوري مثل سوء الصرف أو عدم ملاءمة التربة أو وجود تزاحم شديد في الجذور.