صاروخ بلو أوريجين يطلق قمرا صناعيا في مدار خاطئ

قالت شركة الفضاء بلو أوريجين التي أسسها جيف بيزوس يوم الأحد إن صاروخها الثقيل نيو جلين أطلق قمرا صناعيا في مدار خاطئ خلال عملية إطلاقه الثالثة.

وقالت الشركة إن الظروف لا تزال قيد التحقيق. وأضافت "نحن نقوم حاليا بالتقييم وسنقوم بالتحديث عندما تتوفر لدينا معلومات أكثر تفصيلاً".

وانطلق الصاروخ كما هو مخطط له من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا، مسجلا المرة الأولى التي يتم فيها إعادة استخدام معزز طيران سابق وهبط المعزز بنجاح على منصة في المحيط الأطلسي بعد الانفصال.

ومع ذلك، تم وضع القمر الصناعي المسمى بلو بيرد 7 في مدار أدنى مما كان مستهدفا، حسبما أكدت شركة إيه إس تي سبيس موبايل المصنعة للقمر الصناعي.

ووصل نيو جلين إلى الفضاء في رحلته الأولى في يناير/كانون الثاني 2025 وفي مهمته الثانية بعد حوالي 10 أشهر، حمل مركبتين مداريتين للمريخ تابعتين لوكالة ناسا إلى الفضاء.

وتطمح بلو أوريجين إلى استخدام نظام نيو جلين لمنافسة شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك، والتي تهيمن حاليا على سوق الإطلاق التجاري.