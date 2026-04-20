مصدر أمني باكستاني: ترامب سيأخذ بنصيحة قائد الجيش بشأن مضيق هرمز

قال ‌مصدر أمني باكستاني، اليوم الاثنين، إن الرئيس ⁠الأمريكي دونالد ترامب أبلغ قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في اتصال هاتفي بأنه ‌سيأخذ ⁠بعين الاعتبار نصيحته بشأن عرقلة حصار ⁠مضيق هرمز لمحادثات إنهاء ⁠الحرب مع إيران.

وأفادت وكالة رويترز، اليوم الاثنين، بأن باكستان تكثف اتصالاتها بهدف اسئناف واشنطن وطهران المحادثات بينهما بحلول غدا الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني باكستاني أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، أخبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حصار مضيق هرمز يشكل عقبة أمام المحادثات مع طهران.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد أفادت في وقت سابق، الأحد، بأنه من المتوقع أن يصل جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إلى باكستان مساء الاثنين لإجراء محادثات مع إيران الثلاثاء، رغم أن طهران لا تزال تهدد بعدم حضور المحادثات، قائلة إن مطالب واشنطن مفرطة وغير واقعية.

وأشار مسئولون إيرانيون وأمريكيون إلى أن الهدف الفوري هو التوصل إلى مذكرة تفاهم، تضع إطارا لمجموعة نهائية من الاتفاقيات الأكثر تفصيلا، سيتم التفاوض عليها خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.