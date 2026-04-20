كوسوفو تعلن الحرس الثوري الإيراني «تنظيما إرهابيا»

- رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي قال إن بلاده تبرهن بهذا القرار دعمها لحلفائها الاستراتيجيين في "الحرب المشتركة ضد الإرهاب"

قررت حكومة كوسوفو في اجتماعها، الاثنين، إعلان الحرس الثوري الإيراني "تنظيماً إرهابياً".

وقدّم رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، مسودة القرار للحكومة، موضحاً أنها "تُوفّر الأساس القانوني والاستراتيجي لإعلان الحرس الثوري الإيراني تنظيماً إرهابياً في جمهورية كوسوفو".

وقال كورتي: "يُعرف الحرس الثوري الإيراني بأنه كيان يستخدم الإرهاب والعنف المنظم كأداة في سياسته الخارجية، ويُساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي والعالمي".

وأضاف قائلا: "بهذا القرار، تُعزّز كوسوفو موقفها الداعم للأمن الدولي والقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وأكّد كورتي أن بلاده تبرهن بهذا القرار، دعمها لحلفائها الاستراتيجيين في "الحرب المشتركة ضد الإرهاب".

وحظي الاقتراح بموافقة جميع أعضاء مجلس الوزراء الكوسوفي.

يُذكر أن إيران لا تعترف بكوسوفو التي أعلنت استقلالها من جانب واحد عن صربيا في 17 فبراير 2008، كدولة مستقلة.