تيباس يرد بقوة على أربيلوا: سباق الليجا لم يُحسم وريال مدريد ما زال في المنافسة

وجّه خافيير تيباس انتقادات حادة إلى ألفارو أربيلوا، على خلفية تصريحاته الأخيرة بشأن التحكيم في الكرة الإسبانية.

وفي حديثه لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، أشار تيباس إلى أن أربيلوا أدلى بتعليقات متباينة، موضحًا أنه سبق وأن تحدث أيضًا عن حكم مباراة بايرن ميونخ، معتبرًا أن اختلاف جنسية الحكم قد غيّر من طريقة تناول الأمور.

وأكد رئيس رابطة الليجا أن المنافسة على لقب الدوري الإسباني لا تزال قائمة، مشددًا على أن ريال مدريد لم يفقد حظوظه بعد في سباق التتويج.

واختتم تيباس تصريحاته بالتأكيد على إيمانه باستمرار المنافسة، مشيرًا إلى أن برشلونة قد يتعثر أيضًا، ما يبقي الباب مفتوحًا أمام جميع الاحتمالات في الجولات المقبلة.