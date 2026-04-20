أكد محمود فتح الله، المدير الفني السابق لبيراميدز، أن الفريق السماوي يمتلك أقوى قائمة لاعبين في الدوري المصري، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن ييس توروب، المدير الفني للأهلي، يعاني من فقدان السيطرة على نجوم الفريق.

وقال فتح الله، في تصريحات إذاعية: «لا يمكنني القول إن قائمة الأهلي هي الأقوى، في ظل غياب مهاجم قوي، وعدم وجود بديل على نفس المستوى لمحمد هاني».

وأضاف: «القائمة القوية تعني امتلاك بدائل مميزة في كل مركز، وهو ما يفتقده الأهلي حاليًا، سواء في مركز المهاجم أو الظهير الأيمن، إلى جانب أن مركز الظهير الأيسر لا يزال بحاجة إلى تدعيم».

وتابع: «قائمة بيراميدز هي الأقوى في مصر حاليًا، يليها الأهلي، ثم الزمالك في المركز الثالث، لكن الروح القتالية للاعبي الزمالك، إلى جانب جماهيره، صنعت الفارق في العديد من المباريات».

وأشار إلى: «في فترة الأهلي تحت قيادة مانويل جوزيه، كان الفريق يضم عددًا كبيرًا من النجوم، لكنه كان ينجح في السيطرة عليهم، وهو ما يفتقده الفريق في الوقت الحالي».

وأوضح: «توروب يمتلك لاعبين مميزين في كل مركز، لكنه يفتقر إلى الأفكار الفنية، ولا ينجح في فرض السيطرة على الفريق، لذلك لا يظهر الأهلي بالمستوى المنتظر لجماهيره».

واختتم فتح الله تصريحاته قائلًا: «أفضل المتاحين حاليًا في مركز الهجوم بالأهلي هو مروان عثمان، وعلى توروب منحه الثقة، خاصة في ظل عدم جاهزية كامويش، وعدم وجود وقت كافٍ لاستعادة محمد شريف لمستواه».