الرئيس اللبناني: نحضر لإطلاق مسار تفاوضي ينهي الوضع الشاذ والاتصالات مستمرة مع ترامب

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن المفاوضات الثنائية مع إسرائيل سيتولاها لبنان من خلال وفد يترأسه السفير سيمون كرم، مشددًا على أنه «لن يشارك أحد لبنان في هذه المهمة أو يحل مكانه».

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، أوضح عون، خلال لقاء مع وفد «جبهة السيادة»، أن خيار التفاوض هدفه وقف الأعمال العدائية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوبية، ونشر الجيش حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دوليا.

وأشار إلى أن «الرئيس ترامب أبدى خلال الاتصال معه كل تفهم وتجاوب مع مطلب لبنان، وتدخل لدى إسرائيل لوقف إطلاق النار، والتحضير لإطلاق مسار تفاوضي ينهي الوضع الشاذ ويعيد سلطة الدولة اللبنانية وسيادتها على كامل أراضيها، وفي مقدمتها الجنوب».

وأكد أن «الاتصالات ستتواصل مع ترامب، للمحافظة على وقف إطلاق النار، وبدء المفاوضات التي يفترض أن تُواكَب بأوسع دعم وطني؛ حتى يتمكن الفريق المفاوض من تحقيق ما يصبو إليه من أهداف».

ونوه أن المفاوضات المقبلة «منفصلة عن أي مفاوضات أخرى» لأن لبنان أمام خيارين؛ إما استمرار الحرب مع ما تحمل من تداعيات إنسانية واجتماعية واقتصادية وسيادية، وإما التفاوض لوضع حد لهذه الحرب وتحقيق الاستقرار المستدام، معقبًا: «أنا اخترت التفاوض وكلي أمل بأن نتمكن من إنقاذ لبنان».

ورغم دخول وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ قبل أيام، فإن المسار التفاوضي لا يزال يتحرك على وقع التوترات الميدانية والتجاذبات السياسية، وذلك وسط مؤشرات على أن الهدنة لم تنه الصراع قدر ما أعادت ترتيب أولوياته.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن عن هدنة لمدة 10 أيام، عقب اتصالات مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطوة مفاجئة حتى لدوائر صنع القرار في تل أبيب.

ونص الاتفاق على وقف العمليات العسكرية مع إمكانية التمديد، مقابل التزامات لبنانية تتعلق بضبط تحركات الجماعات المسلحة.

وفي تعليق على التطورات، وصف نتنياهو الهدنة بأنها «فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام تاريخي»، وأعرب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام عن أمله في أن تفتح الباب لعودة النازحين واحتواء التصعيد.

من جهته، أعلن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، رفض المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي، ووصفها بالعبثية، معتبرًا أن أي انخراط في هذا المسار دون توافق داخلي يمثل «إهانة» للبنان.