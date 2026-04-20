مهرجان القاهرة السينمائي يوقع اتفاقية تآخي مع مهرجان جزيرة هاينان الصيني

وقّع الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اتفاقية تآخي ومذكرة تفاهم شاملة مع مهرجان جزيرة هاينان السينمائي الدولي (HIIFF) بالصين.

جرت مراسم التوقيع بحضور وفد من القيادات السينمائية والتنفيذية الصينية؛ حيث مثّلت حكومة مقاطعة هاينان، لي جياو هوي، مديرة مكتب السينما في المقاطعة، بمشاركة تشانغ هواي، المدير التنفيذي لمهرجان جزيرة هاينان.

ناقش الطرفان آليات العمل المشترك وتبادل الخبرات التنظيمية، واتفقا على تفعيل بنود التعاون خلال الدورة السابعة لمهرجان هاينان، المقررة في شهر ديسمبر 2026.

ووجه الوفد الصيني دعوةً رسميةً للفنان حسين فهمي لحضور فعاليات الدورة القادمة كضيف شرف، وتسلم حسين فهمي خلال اللقاء هديةً تذكاريةً تعكس التراث البصري لمقاطعة هاينان تعبيرًا عن التقدير المتبادل.

تمثل هذه الاتفاقية خطوةً استراتيجيةً لتوسيع نطاق التواجد المصري في المشهد السينمائي الآسيوي، وتعد اتفاقية التآخي مع مهرجان هاينان رابع تعاون رسمي يعقده مهرجان القاهرة مع الكيانات السينمائية الكبرى في الصين، لتنضم إلى قائمة الشراكات المبرمة مسبقًا مع كل من: مهرجان الباندا الذهبي، ومهرجان شنغهاي السينمائي الدولي، ومهرجان بكين السينمائي الدولي.

حول هذا التعاون، يقول الفنان حسين فهمي: "يؤدي مهرجان القاهرة السينمائي دورًا محوريًّا في بناء جسور التواصل الفكري والتبادل المعرفي بين الشعوب. تفتح الشراكة مع مهرجان جزيرة هاينان آفاقًا واسعة أمام صناع السينما في مصر والعالم العربي للتواجد المباشر في السوق الآسيوية، وتوفر للجمهور المصري فرصةً حقيقيةً لاستكشاف التطور المذهل الذي تشهده السينما الصينية المعاصرة".

جرت مراسم التوقيع على هامش تواجد الفنان حسين فهمي، في الصين لتصوير دور البطولة في الفيلم الوثائقي الدرامي "القصة التي وجدتها في الصين" (The Story I Found In China).

الفيلم من إنتاج شبكة التلفزيون الدولية الصينية (CGTN)، ويوثق التحولات الاجتماعية والثقافية المعاصرة في المجتمع الصيني؛ حيث يجسد حسين فهمي شخصية مسافر حكيم يستكشف مدنًا صينيةً عدة، من بينها بكين، وهانغتشو، وسوجو، وشنتشن، في خطوة فنية تواكب الاحتفاء بمرور سبعين عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبكين.