ترامب: مستعد لمقابلة كبار القادة الإيرانيين في حال تحقيق انفراجة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن نائبه جيه دي فانس، والوفد الأمريكي المفاوض في طريقهم إلى باكستان، ومن المتوقع أن يصلوا في غضون ساعات.

وأضاف في تصريحات لموقع «نيويورك بوست»، اليوم الاثنين، متجاهلًا الشكوك حول إمكانية انهيار المفاوضات: «من المفترض أن نجري محادثات مع إيران.. لذا فإنني أفترض في هذه المرحلة ألا يمارس أحد ألاعيب».

وأعرب ترامب، في تطور لافت، عن استعداده للقاء كبار القادة الإيرانيين إذا تم التوصل إلى انفراجة.

وأكمل: «ليس لدي أي مشكلة في مقابلتهم. إذا كانوا يرغبون في ذلك، ولدينا بعض الأشخاص الأكفاء للغاية، فلا مانع لدي من مقابلتهم».

وقال ترامب إن جوهر المفاوضات يكمن في مطلب واحد غير قابل للتفاوض، وهو: تخلي إيران عن أي مسعى لامتلاك أسلحة نووية.

ووجه رسالة إلى إيران، قائلًا: «تخلصوا من أسلحتكم النووية.. الأمر في غاية البساطة»، مؤكدًا أن «إيران قادرة على تحقيق الازدهار والتقدم إذا امتثلت للطلب الأمريكي».

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستصعّد إجراءاتها، مثل مصادرة سفن إضافية مرتبطة بإيران، أجاب ترامب: «حسنًا، لا أريد الخوض في هذا الأمر.. لكن لن يكون الوضع جيدًا».

وبسؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة تعرف من يقود إيران، عقب الرئيس الأمريكي: «لدينا أفكار جيدة جدًا، ونعتقد أننا نتعامل مع الأشخاص المناسبين».