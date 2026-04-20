المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يراجع قوانين الأصول المملوكة للدولة والأمن الصحي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يعتزم المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وهو أعلى هيئة تشريعية في البلاد، مراجعة مقترح لتعديل قانون الأصول المملوكة للدولة، خلال انعقاد الجلسة المقبلة للجنتها الدائمة، والمقررة خلال الفترة من 27 وحتى 30 من أبريل الجاري.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا)، أن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب ستعقد الجلسة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين، أن جدول الأعمال المقرر يشمل مراجعة مشروع قانون لتعديل قانون أصول الشركات المملوكة للدولة.

كما سيناقش نواب البرلمان مشاريع قوانين أو قوانين معدلة تخص السجون، والمساعدات الاجتماعية، والأمن الصحي، وحماية الأراضي الزراعية، والزراعة، والتعبئة الوطنية للدفاع، والموارد المائية.

ومن المقرر أيضا مراجعة تقارير بشأن الأوضاع البيئية، وإدارة الأصول المملوكة للدولة، وتعيينات الموظفين.