أمريكا: مقتل أم وستة أطفال جراء انفجار وحريق بمنزل وسط ولاية بنسلفانيا

لقيت أم وستة أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و11 عاما، حتفهم جراء انفجار وحريق وقعا في منزل بوسط ولاية بنسلفانيا الأمريكية، حسبما أفادت السلطات.

وقالت شرطة ولاية بنسلفانيا، في بيان، إن فرق الإطفاء التي استجابت لبلاغ عن انفجار وحريق في منزل ببلدة لامار في مقاطعة كلينتون قرب ميل هول صباح أمس الأحد، أكدت أن سبعة أشخاص كانوا محاصرين، لكنها لم تتمكن من تفتيش المبنى الذي التهمته النيران.

ولقي جميع الضحايا السبعة حتفهم، وهم: سارة ستولزفوس، 34 عاما، وأربعة أبناء ذكور أعمارهم 11 و10 و5 و3 أعوام، وابنتان تبلغان 8 و6 أعوام.

ولا يزال سبب الحادث قيد التحقيق.

وأشارت الشرطة، إلى أن تسربا لغاز البروبان داخل المنزل ربما تسبب في الانفجار والحريق، مؤكدة أن خزانات البروبان الخارجية لم تنفجر ولم تكن من العوامل المساهمة في وقوع الانفجار والحريق.

وقالت الجارة كريستينا داك لقناة تليفزيونية محلية، إنها كانت تتناول الإفطار عندما وقع الحادث.

وأضافت داك: "سمعت دويا هائلا وشعرت به، فنهضت ونظرت من النافذة، فرأيت ألسنة اللهب تتصاعد من خلال النوافذ، فخرجت مسرعة إلى الخارج، وخلال دقيقة واحدة كان المنزل بأكمله قد التهمته النيران".

وتابعت "داك"، أن العائلة انتقلت إلى المنزل قبل شهرين، مشيرة إلى أنها كانت ترى الأطفال كثيرا وهم يلعبون في الخارج.