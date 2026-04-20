الرئيس الإيراني: نسعى إلى إنهاء الحرب بشرف وحكمة وبما يتناسب المصلحة

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على أهمية الإدارة الرشيدة لظروف الحرب، قائلا: "نسعى إلى إنهاء الحرب بشرف وحكمة وبما يتناسب المصلحة".

ونقلت وكالة الجمهورية الإيرانية للأنباء (إرنا) عن بزشكيان قوله خلال زيارة مفاجئة لأحد مراكز الإطفاء بالعاصمة طهران، اليوم الاثنين: "نعمل اليوم على التعامل مع هذه التحديات بحكمة وروية، مع صون كرامة الوطن، بما يضمن لنا إعادة إعمار ما تضرر، ومعالجة المشكلات القائمة وفق تخطيط دقيق وتركيز عالٍ".

وتابع رئيس الجمهورية الإيرانية: "لن يكون من الممكن تجاوز هذه الظروف الصعبة دون مشاركة ودعم شعبي".

كما أعرب عن تقديره لحضور الشعب في الساحات ودعمه للبلاد، مشيرا إلى أن "هذا الحضور والدعم الشعبي في الساحات والشوارع يُعدّ دعمًا قيّمًا لتجاوز الأزمات؛ ولكن بينما نواصل مسيرتنا، يجب أن نخطط بواقعية لإدارة التداعيات وإعادة بناء البلاد".

وفي الختام شدد بزشكيان على أن حكومته "لن تدخر جهداً في خدمة الشعب ودعم القوات العملياتية".