القناة 12 العبرية: إسرائيل تتأهب رغم احتمال تمديد اتفاق واشنطن وطهران

قالت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، إن إسرائيل في حالة تأهب "قصوى" رغم احتمال تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت القناة 15 الخاصة، إن المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر "الكابينت" بدأ بعد ظهر اليوم اجتماعا لبحث الملف الإيراني.

بدورها، قالت القناة 12: "في ظل التصعيد الخطابي بين واشنطن وطهران، تدخل المؤسسة السياسية والعسكرية الإسرائيلية حالة تأهب قصوى".

وأضافت القناة: "في إسرائيل، يعتقد أن الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب مصمم على التوصل إلى اتفاق، ووفقا للتقديرات، فإذا لم تسفر المحادثات القادمة في باكستان عن اتفاقات فورية، فهناك احتمال كبير أن يتم تمديد وقف إطلاق النار".

ورغم ذلك "هناك استعدادات حقيقية لاستئناف الحرب دفعة واحدة"، وفق القناة التي قالت: "تركز المراقبة الاستخباراتية على محاولات إيران لإعادة تأهيل أنظمتها العسكرية، مع التركيز على أنظمة الصواريخ والدفاع الجوي".

ووفق القناة، فإن "إسرائيل تدرك أن المفاوضات السياسية قد تنهار، وقد تخرج الأوضاع عن السيطرة، مما يتطلب من الجيش التحرك بسرعة لصد إطلاق النار الإيراني المخطط له على إسرائيل".

وأشارت إلى أن "تحضيرات الجيش الإسرائيلي تشمل هجوم واسع يهدف إلى تحقيق ميزة فورية بمجرد اندلاع الأزمة".

والأحد، أفاد مسئولون في الحكومة الباكستانية للأناضول، بهبوط طائرتين في العاصمة إسلام آباد تقلان "الوفد التمهيدي" قادما من واشنطن للمشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

ومؤخرا، صرح ترامب، بأنه قد يزور إسلام آباد لتوقيع الاتفاق في حال التوصل إليه، قائلا: "باكستان بلد رائع. إذا تم توقيع الاتفاق في إسلام آباد، فقد أذهب".