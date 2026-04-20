دخول دفعات جديدة من شاحنات المساعدات عبر معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم لإغاثة قطاع غزة

دخلت مجموعات جديدة من شاحنات الإغاثة الإنسانية عبر بوابة معبر رفح البري الفرعية، اليوم الاثنين، في طريقها نحو معبر كرم أبو سالم لتسليمها إلى الجانب الفلسطيني.

وأوضح مصدر مسئول داخل معبر رفح البري لـ"الشروق"، أنه تم إدخال دفعات من الشاحنات المحملة بمئات الأطنان من السلع الغذائية الأساسية، والمستلزمات الطبية، والاحتياجات الضرورية، إلى جانب الخيام والمواد البترولية، مقدمة من جهات مصرية وعربية ودولية، تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وأشار المصدر إلى أن إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو وحتى أمس الأحد، وصل إلى 29600 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية موجهة إلى سكان قطاع غزة، بحمولة إجمالية تقدر بنحو 607 آلاف طن تقريبًا، كما بلغ إجمالي شاحنات المواد البترولية 1370 شاحنة منذ بداية الأزمة، محملة بأكثر من 537 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والمخابز داخل القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37 ألفا و412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28584 طنًا من الغاز، و60345 سولارًا، و1266 بنزينًا، وذلك في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي .