قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الاثنين، قصفا بالمدفعية على جنوب لبنان.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بـ"قصف مدفعي معاد على حولا".

وأشارت إلى أن "درون معادية غير مفخخة سقطت في خراج بلدة كفرشوبا قضاء حاصبيا، وعمل الجيش على نقلها إلى موقع مرجعيون"، لافتة إلى أن "جيش العدو الإسرائيلي نفذ عملية نسف في بلدة القنطرة - قضاء مرجعيون".

على الصعيد نفسه، حذر الجيش اللبناني، مجددا، في فيديو توعوي، من أن جميع المناطق التي تعرضت للقصف أو تضررت نتيجة العمليات العسكرية تُعدّ أماكن خطرة، مع احتمال وجود ذخائر من مخلفات الحرب بها.

يذكر أن اتفاقا لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل يوم الخميس الماضي، بعد أسابيع من الغارات الجوية الإسرائيلية التي بدأت فجر الثاني من مارس الماضي، ردا على هجمات لحزب الله.