ذكر تقرير مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الاثنين، أن احتياجات قطاع غزة من أجل التعافي وإعادة الإعمار تقدر بنحو 71.4 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وجاء في التقرير أن هذا يشمل "26.3 مليار دولار مطلوبة في الأشهر الـ18الأولى لاستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية، ودعم الانتعاش الاقتصادي"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأشار التقرير إلى أن "الأضرار المادية في البنية التحتية تقدر بنحو 35.2 مليار دولار، بينما تبلغ الخسائر الاقتصادية والاجتماعية 22.7 مليار دولار".

ودخل وقف هش لإطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة في أكتوبر بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل بعد حرب استمرت عامين. وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن أكثر من 72 ألف فلسطيني استشهدوا وأصيب 172 ألفا آخرون.

وتضررت كافة قطاعات البنية التحتية في قطاع غزة.

وجاء في التقريرك "القطاعات الأكثر تضرراً تشمل الإسكان والصحة والتعليم والتجارة والزراعة".

وأضاف التقرير: "أصبحت أكثر من 50% من المستشفيات خارج الخدمة، ودُمرت أو تضررت جميع المدارس تقريباً، وانكمش الاقتصاد بنسبة 84% في غزة".

وذكر التقرير أن أي خطة لإعمار قطاع غزة تحتاج إلى "أمرين: إعادة بناء غزة مادياً ومؤسسياً، ووضع مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ويشارك رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الثلاثاء، في اجتماع للدول المانحة في بروكسل.