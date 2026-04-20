سي إن إن: توقعات بسفر فانس إلى باكستان للمشاركة في محادثات الحرب مع إيران

أفادت مصادر مطلعة لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية بأن نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، من المتوقع حاليا أن يغادر واشنطن يوم الثلاثاء متوجها إلى باكستان للمشاركة في أحدث جولة من المحادثات مع إيران.

وأضافت المصادر أن جولة ثانية من المباحثات بين الوفدين الأمريكي والإيراني مخطط لها يوم الأربعاء في إسلام آباد، لكنها أشارت إلى أن الوضع لا يزال متقلبا بسبب التصعيد الحاد في الخطاب العلني من جانب كل من الولايات المتحدة وإيران.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لشبكة "سي إن إن" إنه لا يوجد تأكيد رسمي بشأن توقيت السفر، لكنها أضافت: "نتوقع أن يكون الوفد في طريقه قريبا، لكن من غير الواضح متى تحديدا".

من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقابلة هاتفية مع صحيفة "نيويورك بوست"، اليوم الاثنين، بأن الوفد "في طريقه الآن" إلى باكستان و"سيكون هناك الليلة".