مقتل 21 شخصا وإصابة 45 آخرين إثر حادث حافلة بكشمير الخاضعة لسيطرة الهند

لقي 21 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب نحو 45 آخرين، اليوم الاثنين، إثر انزلاق حافلة ركاب من طريق جبلي في الهيمالايا وتدحرجها على منحدر صخري حاد لتسقط على طريق أسفل منها في كشمير الخاضعة لسيطرة الهند، حسبما أفاد مسؤولون.

وقال المسؤول المدني بريم سينج إن الحافلة، التي تتسع لـ 42 راكبا، كانت تقل أكثر من 60 شخصا من بلدة رامناجار إلى مدينة أودهامبور عندما اصطدمت بعربة صغيرة "توك توك" عند منعطف حاد في المنطقة الجبلية، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس (أ ب).

وأضاف سينج أن الحافلة انحرفت عن الطريق وسقطت من ارتفاع نحو 100 قدم (30 مترا) على الطريق أسفلها، مشيرا إلى أن ركاب المركبة ثلاثية العجلات أصيبوا أيضا.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن صدمته وحزنه إزاء الحادث، وأعلن تقديم تعويض مالي قدره 200 ألف روبية لذوي كل من لقوا حتفهم، و50 ألف روبية لكل مصاب، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا إنديان إكسبرس".

وقدم نائب حاكم جامو وكشمير، مانوج سينها، ورئيس الوزراء الإقليمي عمر عبد الله تعازيهما في ضحايا الحادث، وأكدا تقديم الدعم والمساعدة للأسر المتضررة.

ووجه كلا المسؤولين أيضا السلطات بتقديم الإغاثة الفورية والدعم اللازم للمصابين وأسر المتوفين.

وفي منشور على منصة "إكس"، وصف سينها الحادث بأنه "مفجع"، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا، مضيفا أنه وجه إدارة المنطقة والشرطة وقوة الاستجابة للكوارث في الولاية، ووزارة الصحة بتقديم كافة أشكال المساعدة الممكنة للمتضررين.