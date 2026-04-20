الإثنين 20 أبريل 2026 4:16 م القاهرة
الأمم المتحدة: 4.2 مليون أفغاني سيحتاجون لمأوى طارئ ومساعدات غير غذائية في عام 2026

كابول - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 20 أبريل 2026 - 3:57 م | آخر تحديث: الإثنين 20 أبريل 2026 - 3:57 م

أعلن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "يو إن - هابيتات" في أفغانستان، اليوم الاثنين، أن هناك نحو 4.2 مليون أفغاني سيحتاجون إلى مأوى في حالات الطوارئ ومساعدات غير غذائية خلال عام 2026.

ونقلت صحيفة "باجوك" الأفغانية، اليوم الاثنين، عن برنامج "يو إن - هابيتات" قوله في منشور على منصة "إكس": "يحتاج 4.2 مليون شخص في أفغانستان إلى مأوى في حالات الطوارئ ومواد غير غذائية في عام 2026، ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لدعم الإسكان".

وأضاف البرنامج، أنه "في المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر بباكو، يبحث العالم قضية الإسكان، ولكن بالنسبة للعائلات الأفغانية، تعتبر الحاجة ملحة.. يجب أن نتحرك الآن من أجل ضمان توفير سكن مناسب للجميع".

