وفد لبناني برئاسة السفير سيمون كرم في المفاوضات مع إسرائيل

قال الرئيس ‌اللبناني، جوزيف عون، اليوم الاثنين، ⁠إن المفاوضات الثنائية مع إسرائيل سيتولاها وفد لبناني ‌برئاسة ⁠سيمون كرم السفير السابق لدى ⁠الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان ‌جنوب لبنان من التحرك جنوب خط قرى محددة أو الاقتراب من المناطق القريبة ⁠من نهر الليطاني، مؤكدا أن قواته لا تزال منتشرة في المنطقة خلال فترة وقف إطلاق النار بسبب ما وصفه باستمرار ‌نشاط ⁠حزب الله.

وحث المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، المدنيين ⁠اللبنانيين على عدم العودة إلى عدد من القرى ⁠الحدودية حتى إشعار آخر، مشيرا ⁠إلى المخاطر الأمنية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "هآرتس"، أن الجيش الإسرائيلي يواصل هدم المباني في قرى جنوب لبنان، وأحيانا يدمر بلدات بأكملها، رغم سريان وقف إطلاق النار.

وصرح عدد من قادة الجيش للصحيفة الإسرائيلية، أن منازل المدنيين والمباني العامة والمدارس "تهدم بشكل ممنهج"، في إطار سياسة "تطهير المنطقة"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأنشأ جيش الاحتلال الإسرائيلي "منطقة عازلة" جنوبي لبنان، حيث يقول إن حزب الله يستخدم البنية التحتية المدنية لتخزين الأسلحة أو حفر أنفاق تحت المنازل.