الإثنين 20 أبريل 2026 1:42 م القاهرة
الرئيس اللبناني والسفير الأمريكي يبحثان سبل المحافظة على وقف اطلاق النار

بيروت - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 20 أبريل 2026 - 1:25 م | آخر تحديث: الإثنين 20 أبريل 2026 - 1:25 م

بحث الرئيس اللبناني جوزف عون، مع السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى، السبل الكفيلة بالمحافظة على وقف اطلاق النار.

وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن الرئيس عون استقبل السفير الأمريكي في لبنان وعرض معه الأوضاع العامة في ضوء التطورات الأخيرة، والاتصالات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو.

وأضافت أن البحث تناول مرحلة ما بعد الاجتماع الذي عقد في وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي.

يذكر أن اتفاقا لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل يوم الخميس الماضي، بعد أسابيع من الغارات الجوية الإسرائيلية التي بدأت فجر الثاني من مارس الماضي، ردا على هجمات لحزب الله.

 

