أمير قطر وولي العهد الأردني يبحثان في الدوحة جهود التوصل إلى تهدئة شاملة تعيد الاستقرار للمنطقة

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم، في الديوان الأميري، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الأميري، أكد ولي العهد الأردني، أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة تعيد الاستقرار للمنطقة.

وعبّر عن دعم وتضامن المملكة الأردنية الهاشمية الكامل مع دولة قطر ودول المنطقة، فيما يتصل بحماية أمنها وسيادتها، مجددا إدانة بلاده للاعتداءات التي استهدفت دولة قطر.

من جهته، حمّل أمير قطر ولي العهد الأردني تحياته إلى ملك الأردن، متمنيا له دوام الصحة والعافية، وللشعب الأردني الشقيق المزيد من التقدم والرخاء.

وأكد تقدير دولة قطر لمواقف المملكة الأردنية الهاشمية وتضامنها، مشددا على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء التطورات الإقليمية، بما يسهم في خفض التصعيد وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.