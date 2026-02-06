ذكرت مصادر مطلعة لوكالة رويترز للأنباء أن حزب الله اللبناني قبل، اليوم الجمعة، استقالة المسؤول الأمني البارز وفيق صفا، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وكان صفا، الذي يرأس وحدة الاتصال والتنسيق في حزب الله، المسؤولة عن العمل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، قد نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية في أكتوبر 2024.

وقالت المصادر إن صفا قدم استقالته منذ فترة، لكن قيادة الحزب قبلتها اليوم الجمعة بعد أن أصر على قراره، دون أن تذكر سبب الاستقالة.

ويواجه لبنان ضغوطًا متزايدة من الولايات المتحدة وإسرائيل لنزع سلاح حزب الله. ويخشى قادة الجماعة اللبنانية من أن تصعّد إسرائيل غاراتها على لبنان لدفع زعمائه إلى الإسراع بمصادرة ترسانة الجماعة.

وخاض حزب الله العديد من الصراعات مع إسرائيل منذ تأسيسه عام 1982، واحتفظ الحزب بأسلحته بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية من 1975 إلى 1990، واستخدمها ضد القوات الإسرائيلية التي احتلت الجنوب حتى عام 2000.

وأشرف صفا، الذي قالت تقارير إعلامية شرق أوسطية إنه وُلد عام 1960، على المفاوضات التي أدت إلى اتفاق عام 2008، والذي تبادل فيه حزب الله رفات الجنود الإسرائيليين الذين أُسروا في عام 2006 مقابل سجناء لبنانيين في إسرائيل. وأدى حادث عام 2006 إلى اندلاع عدوان إسرائيلي على لبنان استمر 34 يومًا.