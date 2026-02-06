رابطة الأندية تعدل موعد مباراة الزمالك وسموحة

أخطرت رابطة الأندية المحترفة نادي الزمالك بتعديل موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام سموحة، المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقررت الرابطة تقديم اللقاء لمدة 24 ساعة، ليُقام في تمام الثامنة مساء يوم 11 فبراير الجاري على استاد القاهرة الدولي، بدلًا من الموعد السابق المحدد له يوم 12 من الشهر نفسه.

ويأتي هذا القرار في إطار مراعاة ارتباطات الزمالك القارية، حيث يستعد الفريق لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي يوم 14 فبراير، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وقبلها، يخوض الزمالك مواجهة قوية خارج أرضه أمام زيسكو الزامبي، في الثالثة عصر الأحد 8 فبراير، على استاد ليفي مواناواسا، ضمن الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بالبطولة القارية.