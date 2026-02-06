أردوغان في ذكرى زلزال 2023: تركيا قدّمت أروع صور التضامن وأعادت الإعمار خلال 3 سنوات



قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا، دولةً وشعبًا، قدّمت أروع مثال على التضامن في تضميد جراح كارثة الزلزالين اللذين ضربا جنوبي البلاد في 6 فبراير 2023.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الجمعة، خلال برنامج إحياء الذكرى الثالثة للكارثة التي تسببت في أضرار بشرية ومادية كبيرة.

وأضاف أردوغان: "من خلال إظهار أروع مثال على التضامن بين الدولة والشعب، ضمدنا جراح الزلزال وأظهرنا للعالم قوة تركيا مرة أخرى".

وتابع: "هذا الزلزال يُعد واحدًا من أعظم الكوارث في تاريخنا، وقد كلّف اقتصادنا بشكل مباشر 104 مليارات دولار، وتكلفة غير مباشرة بلغت 150 مليار دولار".

وذكر أن 14 مليون نسمة يعيشون في مساحة 120 ألف كيلومتر مربع، موزعة على 11 محافظة، تأثروا مباشرة بهذه الكارثة.

وأشار أردوغان إلى فقدان 53 ألفًا و687 شخصًا في الزلزال، فيما تم إنقاذ 107 آلاف و213 آخرين.

ولفت إلى أن السلطات اضطرت إلى إجلاء 3.5 ملايين مواطن من مناطق الزلازل، حيث دُمّر نحو 39 ألفًا و555 مبنى جراء الكارثة.

وأوضح أنه تم حتى اليوم الانتهاء من إنشاء 455 ألفًا و357 وحدة مستقلة، منها 433 ألفًا و667 وحدة سكنية، و21 ألفًا و690 محلًا تجاريًا.

وأكد أن الدولة التركية والشعب تمكّنا معًا من مداواة جراح الزلزال، مظهرين أروع مثال على التضامن وقوة تركيا أمام العالم أجمع.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن حكومته أوفت بوعدها، وأعادت خلال 3 سنوات إعمار المدن التي ضربها زلزالا 6 فبراير 2023 جنوبي البلاد.

ودعا الله بالرحمة لجميع شهداء الزلزال وأن يسكنهم فسيح جناته، مقدّمًا تعازيه مرة أخرى لأسر الضحايا.

وفجر 6 فبراير 2023، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا، مركزه قضاء قهرمان مرعش التركي، وبلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، إضافة إلى مئات الهزات الارتدادية العنيفة.

وشملت آثار الزلزال 124 قضاءً و6 آلاف و929 قرية ضمن 11 ولاية تركية، بينما بلغ عدد المتضررين منه 14 مليون شخص في تركيا وحدها.