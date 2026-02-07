حذرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف من أن نحو 4.5 مليون فتاة حول العالم مهددات بخطر ختان الإناث في عام 2026.

وأدانت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" هذه الممارسة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لعدم التسامح مطلقا مع ختان الإناث الموافق اليوم الجمعة.

وتتمثل هذه الممارسة في الإزالة الجزئية أو الكلية للأعضاء التناسلية الأنثوية الخارجية، وأحيانا لأطفال دون سن الخامسة.

وفي الدول التي تجرى فيها هذه الممارسة بأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، غالبا ما يتم تبريرها على أساس التقاليد أو الدين، مع الادعاء بأنها تضمن حفظ عذرية الفتيات.

وفي الواقع، غالبا ما تؤدي هذه العملية إلى مضاعفات صحية خطيرة تستمر مدى الحياة. وأوضحت المنظمتان أن نحو 230 مليون فتاة وامرأة حول العالم يعانين من تبعات ختان الإناث.