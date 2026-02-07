 الأمم المتحدة تحذر من تعرض 4.5 مليون فتاة لخطر الختان الإناث في 2026 - بوابة الشروق
السبت 7 فبراير 2026 12:15 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد أزمة إمام عاشور.. ما تقييمك لعقوبة الأهلي؟

النتـائـج تصويت

الأمم المتحدة تحذر من تعرض 4.5 مليون فتاة لخطر الختان الإناث في 2026

جنيف - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 6 فبراير 2026 - 11:52 م | آخر تحديث: الجمعة 6 فبراير 2026 - 11:52 م

حذرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف من أن نحو 4.5 مليون فتاة حول العالم مهددات بخطر ختان الإناث في عام 2026.

وأدانت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" هذه الممارسة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لعدم التسامح مطلقا مع ختان الإناث الموافق اليوم الجمعة.

وتتمثل هذه الممارسة في الإزالة الجزئية أو الكلية للأعضاء التناسلية الأنثوية الخارجية، وأحيانا لأطفال دون سن الخامسة.

وفي الدول التي تجرى فيها هذه الممارسة بأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، غالبا ما يتم تبريرها على أساس التقاليد أو الدين، مع الادعاء بأنها تضمن حفظ عذرية الفتيات.

وفي الواقع، غالبا ما تؤدي هذه العملية إلى مضاعفات صحية خطيرة تستمر مدى الحياة. وأوضحت المنظمتان أن نحو 230 مليون فتاة وامرأة حول العالم يعانين من تبعات ختان الإناث.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك