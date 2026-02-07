الأرصاد الباكستانية تتوقع أمطارا وعواصف رعدية في بلوشستان والمناطق العليا من 8 إلى 10 فبراير

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الباكستانية، هطول أمطار مصحوبة برياح وعواصف رعدية، إضافة إلى تساقط الثلوج على المناطق الجبلية، في إقليم بلوشستان والأجزاء العليا من البلاد، اعتبارا من ليل 8 فبراير وحتى العاشر من الشهر نفسه، نتيجة دخول موجة غربية إلى المناطق الغربية وتحركها شمالا.

ووفقا لبيان صادر عن الدائرة، يرجح أن تشهد عدة مناطق في بلوشستان أمطارا غزيرة وعواصف رعدية مع تساقط الثلوج على المرتفعات في عدة مناطق، وذلك يومي 8 و9 فبراير، بحسب وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان".

وفي إقليم خيبر بختونخوا، من المتوقع أن تسود أجواء مماثلة في عدة مناطق يومي 9 و10 فبراير، مع احتمال تساقط البرَد في بعض المواقع المتفرقة.

ونصحت السلطات السياح، بتجنب السفر غير الضروري والتزام الحيطة والحذر خلال فترة التوقعات الجوية.

كما دعت الجهات المعنية إلى البقاء في حالة تأهب واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع أي طارئ محتمل.