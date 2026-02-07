وزير الإعلام الباكستاني: الإرهابيون لا يمكنهم إضعاف معنويات الأمة وسنعمل على استئصالهم

قال وزير الإعلام الباكستاني عبد الله تارار، اليوم السبت، إن الإرهابيين لا يمكنهم أن يضعفوا معنويات الأمة وأنه يمكن أن يتم استئصال الإرهاب من جذوره، وسيتم تقديم من ساعدوا عليه للعدالة، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان".

وأعرب عن آرائه في مؤتمر صحفي في جامعة منهاج الحسين، حيث أدان بشدة التفجير الانتحاري في مسجد إمام بارجاه في منطقة ترلاى في إسلام آباد أثناء صلاة الجمعة.

وقال الوزير، إن الدولة عازمة تماما على حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم وصون دور العبادة.

وأكد أنه لن يتم السماح لأي أحد بزعزعة الأمن والنظام أو بث الطائفية في البلاد، مضيفا أن قتل الإنسانية مقابل مبلغ زهيد جريمة شنيعة وتستدعي الإدانة.

وأضاف تارار، أن البلاد بأكملها في حالة حداد على ضحايا حادثة إسلام آباد.

وأفاد بأنه تم تحديد هوية الانتحاري، وأنه يتم إجراء مزيد من التحقيقات.