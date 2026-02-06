 جنوب أفريقيا تعلن اقتراب إبرام اتفاق تجاري جديد مع الصين في ظل الرسوم الأمريكية - بوابة الشروق
الجمعة 6 فبراير 2026 5:22 م القاهرة
جنوب أفريقيا تعلن اقتراب إبرام اتفاق تجاري جديد مع الصين في ظل الرسوم الأمريكية

كيب تاون (أ ب)
نشر في: الجمعة 6 فبراير 2026 - 4:56 م | آخر تحديث: الجمعة 6 فبراير 2026 - 4:56 م

وقعت الصين وجنوب أفريقيا اتفاقية إطارية لإبرام اتفاق تجاري جديد اليوم الجمعة، فيما يبحث الاقتصاد الرائد في أفريقيا عن خيارات أخرى عقب فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية مرتفعة عليها والتدهور الدبلوماسي مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا أن الاتفاق من شأنه إطلاق مفاوضات بشأن صفقة من شأنها منح بعض البضائع الجنوب أفريقية، مثل الفواكه، دخولا معفى من الجمارك إلى السوق الصيني. وأشارت الوزارة إلى أنها تتوقع أن يتم الانتهاء من تفاصيل الصفقة بحلول نهاية مارس.

وفي المقابل ستحصل وزارة التجارية الصينية على فرص استثمار معززة في جنوب أفريقيا، حيث شهدت مبيعات سياراتها نموا سريعا.

وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية تبلغ 30% على بعض البضائع الجنوب أفريقية بموجب سياسة الرئيس ترامب للرسوم الجمركية المتبادلة، وهي أحدى أعلى النسب المفروضة في العالم. ولفتت جنوب أفريقيا إلى أنها ما زالت تتفاوض مع الولايات المتحدة من أجل اتفاق أفضل.

وتأتي الصفقة الصينية- الجنوب أفريقية بعد بحث دول أخرى عن بدائل للشراكة الأمريكية في مواجهة سياسات ترامب التجارية العدائية.

