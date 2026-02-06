وزير خارجية عُمان: مفاوضات مسقط بين واشنطن وطهران جادة للغاية

وصف وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، الجمعة، المفاوضات التي جرت في العاصمة العُمانية مسقط بين إيران والولايات المتحدة بأنها "جادة للغاية ومفيدة لتوضيح وجهات النظر" بشأن الملف النووي.

جاء ذلك تعليقًا على مفاوضات انطلقت صباح الجمعة في مسقط بين الولايات المتحدة وإيران، استئنافًا لمسار كان مقررًا في يونيو 2025.

وقال البوسعيدي، في تدوينة على حسابه بمنصة شركة إكس الأمريكية، إن مفاوضات "جادة للغاية" جرت اليوم في مسقط بين إيران والولايات المتحدة.

وأوضح أن المفاوضات كانت "مفيدة لتوضيح وجهات النظر الإيرانية والأمريكية، وتحديد مجالات التقدم الممكنة" في الملف النووي الإيراني.

وأشار الوزير العُماني إلى أن السلطنة تهدف إلى إعادة استضافة اجتماع آخر بين البلدين "في الوقت المناسب"، دون تحديد تاريخ معين، وذلك عقب تدارس نتائج المفاوضات "بعناية" في طهران وواشنطن.