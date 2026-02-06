جيش الاحتلال: سنبقي على حالة التأهب ولا تعليمات جديدة للجبهة الداخلية

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه لا يوجد تغيير في الإرشادات الموجهة للجبهة الداخلية فيما يتعلق بالتوتر مع إيران، مؤكدًا أن الجيش سيصدر تعليمات جديدة في حال وجود مستجدات.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي واصل خلال الأسبوع الماضي عملياته في جميع المجالات، دفاعًا وهجومًا، مع تعزيز قدراته العملياتية للحفاظ على أمن إسرائيل، مشيرًا إلى أن القوات تصرفت وفقًا لتقييمها للوضع وفي مواجهة ما وصفها بالتهديدات المستمرة في عدة قطاعات، وذلك وفقًا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي شن في قطاع غزة عدة هجمات كبيرة، زاعمًا أنها جاءت بسبب انتهاكات حماس لاتفاق وقف إطلاق النار، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وأضاف: "في إطار هذه الهجمات، تم اغتيال قيادات بارزة شاركت في 7 أكتوبر".

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته خارج "الخط الأصفر"، بهدف العمل كمنطقة عازلة أمنية بين المستوطنات الجنوبية وقطاع غزة.

وتابع: "يؤكد الجيش الإسرائيلي أن القوات مستعدة للدفاع والهجوم على طول جميع الحدود، وأنه لا يوجد حاليًا أي تغيير في التعليمات الموجهة للجمهور"