رئيس شعبة الدواجن: زيادة الأسعار لـ92 جنيها لم تكن متوقعة

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن هناك بالفعل ارتفاعًا في أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن هذا الارتفاع لم يكن متوقعًا في ظل توافر إنتاج جيد بالسوق.

وأضاف "السيد" خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، اليوم الخميس، أن أقصى التوقعات كانت تشير إلى أن تتراوح أسعار الدواجن في حدود السبعينيات، ما بين 78 و79 جنيهًا، إلا أن الواقع شهد زيادة منذ بداية شهر يناير الماضي وحتى اليوم حيث وصل سعر الدواجن في المزرعة من نحو 76 جنيهًا إلى 92 جنيهًا حاليًا، بزيادة قدرها 16 جنيهًا.

وأشار إلى أن السوق كان قد شهد في فترات سابقة انخفاضات حادة وصلت بالأسعار إلى 54 و56 جنيهًا، وهو ما تسبب في خسائر وصفها بالفادحة للمنتجين، مبديًا رغبته في وضع أسس ومبادئ عامة ثابتة تحكم سوق الدواجن طوال العام، سواء من خلال آليات العرض والطلب بحيث تكون هي المعيار أو من خلال ضوابط واضحة تضمن استقرار الأسعار.

وأضاف أن الهدف هو الوصول إلى منظومة منضبطة تسمح للمواطن بتوقع السعر، بحيث تكون هناك مرجعية واضحة، مثل استقرار السعر عند مستوى معين طوال العام، مع محاسبة من يخرج عن الأسس والمعايير التي تضعها الدولة لتنظيم منظومة الثروة الداجنة.

وشدد على أهمية الحفاظ على صناعة الدواجن، مؤكدًا أنه لا يؤيد الارتفاع المبالغ فيه للأسعار، ولا الانخفاض الحاد الذي يضر بالمنتجين.

ولفت إلى ضرورة الرقابة على سيطرة بعض كبار المنتجين الذين يمتلكون حلقات الإنتاج بالكامل، ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأكد على أن صناعة الدواجن في مصر حققت نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة، ولديها القدرة على زيادة الإنتاج مستقبلًا والتوسع في التصدير للخارج، مشددًا على أهمية دعم استمرار هذه الصناعة الوطنية.