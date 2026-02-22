أعربت تيفاني ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إعجابها الشديد بمدينة الأقصر، من خلال منشور نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، قالت فيه: "وادي الملوك، سحر المعابد، والنيل بينهما.. الأقصر، جمالك لا يُضاهى، في رسالة حملت إشادة واضحة بعراقة المدينة وسحر طبيعتها وتاريخها الممتد لآلاف السنين.

وجاء هذا المنشور مرفقًا بصور من زيارتها للمعالم الأثرية البارزة، ما أعاد تسليط الضوء على الرحلة السياحية التي قامت بها مؤخرًا إلى الأقصر، والتي تحظى بمكانة عالمية على خريطة السياحة الثقافية.

وكانت الأقصر قد شهدت مطلع الشهر الجاري وصول ابنة الرئيس الأمريكي، برفقة زوجها رجل الأعمال الأمريكي من أصول لبنانية ميشيل بولس، في زيارة سياحية شتوية هدفت إلى الاستمتاع بالمقومات التاريخية والأثرية التي تتميز بها المدينة، إلى جانب اعتدال الطقس خلال هذا الوقت من العام.

واستهلت تيفاني وزوجها جولتهما بزيارة معبد الملكة حتشبسوت في البر الغربي، ضمن برنامج سياحي منظم وتحت إجراءات أمنية مشددة، قبل أن تمتد الجولة لعدد من أبرز المواقع الأثرية، من بينها مقابر وادي الملوك ووادي الملكات، ومعبد الرامسيوم، إضافة إلى التوقف عند تمثالي ممنون.

كما شملت الزيارة جولات في البر الشرقي، تضمنت معابد الكرنك ومعبد الأقصر، إلى جانب زيارة متحف الأقصر ومتحف التحنيط، وحضور عروض الصوت والضوء مساءً، وذلك ضمن برنامج سياحي يبرز القيمة الحضارية والتاريخية التي تنفرد بها الأقصر، ويؤكد مكانتها كواحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم.