استحدث جهاز مدينة حدائق أكتوبر فكرة "أكشاك حراسة المسطحات الخضراء" للمرة الأولى على مستوى المدن الجديدة، بهدف الحفاظ على الرقعة الخضراء وتعزيز التنسيق الحضاري.

وتعتمد الفكرة على تخصيص كشك حراسة يتواجد به مشرف من شركات الزراعة، يتولى مهمة متابعة المسطحات ومنع سرقة مهمات الزراعة من قبل النباشين وجامعي النفايات المخالفين، والتعامل الفوري مع حالات ترك المياه مفتوحة، بحسب بيان للجهاز اليوم.

من جانبه، أكد المهندس مصطفى سيد، نائب رئيس الجهاز، أن هذه التجربة تُطبق للمرة الأولى في المدن الجديدة لمراقبة المساحات الخضراء بالجزر والميادين عبر نقاط حراسة مخصصة، مشيراً إلى إمكانية إبلاغ المواطنين للمشرف المتواجد بالكشك عن أي مشكلات فنية، مثل تسرب المياه من أحواض الزراعة.

وشدد نائب رئيس الجهاز على أن المدينة تولي اهتماماً بالغاً بزراعة ورعاية الشوارع والجزر، عبر اختيار نباتات وأشجار ملائمة لطبيعة التربة، بما يضمن استدامة الرؤية البصرية الجمالية لمدينة حدائق أكتوبر.