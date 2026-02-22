وزير الخارجية الباكستاني يجري محادثات مع نظيرته البريطانية حول العلاقات الثنائية والوضع في فلسطين

التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، مع وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، على هامش اجتماع لمجلس الأمن الدولي.

وخلال الاجتماع، شكر دار وزيرة الخارجية البريطانية على عقد جلسة هامة لبحث الوضع في فلسطين. ووفقا لمتحدث باسم وزارة الخارجية، أجرى الجانبان مراجعة شاملة للعلاقات الثنائية بين باكستان والمملكة المتحدة واتفقتا على تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأحد.

وأكد الوزيران على أهمية تعزيز التواصل بين الشعبين والحفاظ على لقاءات منتظمة رفيعة المستوى، كما اتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق والفعال في الأمم المتحدة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.